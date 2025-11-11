В Минобороны РФ хотят сократить срок уведомления об увольнении IT-сотрудника

В России следует уменьшить до пяти дней срок уведомления об увольнении IT-сотрудника с отсрочкой от призыва. Сейчас этот период составляет две недели. С инициативой выступили в Минобороны РФ, текст законопроекта появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В правилах предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в пункте 5 слова «в 2-недельный срок» заменить словами «в течение 5 дней со дня увольнения граждан с работы», — сказано в тексте.

