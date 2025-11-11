В Казани задержали главу компании, которая участвовала в строительстве трассы M-12

В Казани задержан Айрат Миннуллин, руководитель компании «Волгадорстрой», которая участвовала в строительстве федеральной трассы М-12 «Восток». Об этом сообщили в правоохранительных органах. По данным открытых источников, его фирма строила 41-километровый участок этой платной дороги в Татарстане и Чувашии.

Дела у «Волгадорстроя» шли не лучшим образом. Ещё в сентябре суд признал банкротом одну из компаний Миннуллина (созданную в 2008 году) по иску субподрядчика. Другая его фирма с тем же названием также находится на грани краха: против неё введено наблюдение из-за долга в 1,78 млрд рублей, 600 млн из которых требует Татсоцбанк.

Ситуация осложняется связями с субподрядчиком ООО «БСЛ инжиниринг». Его экс-директор уже является фигурантом уголовного дела о растрате, неуплате налогов и других преступлениях, пишет ТАСС.

Федеральная автомагистраль М-12 «Восток» — это строящаяся платная трасса, которая соединит Москву и Тюмень. Она является частью международного коридора «Западная Европа — Западный Китай» и включена в государственный план развития инфраструктуры.

Строительство дороги стартовало в 2021 году. Участок до Казани был открыт в декабре 2023 года, до Екатеринбурга — в июле 2025 года, а полное движение до Тюмени планируется запустить в 2026 году. Маршрут проходит через ключевые города, включая Владимир, Муром, Арзамас, Казань и Нижнекамск.