Репродуктолог усомнился в «буме» восстановления девственности на Кавказе

Данные о резком росте спроса на восстановление девственности в Дагестане и увеличении цен на эту процедуру вызывают сомнения у медицинских экспертов. Такое мнение в комментарии для Life.ru высказал международный эксперт по репродуктивному здоровью, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе.

«Достаточно сомнительные данные, потому что, к сожалению, в целом Кавказ является достаточно закрытым регионом», — заявил Лордкипанидзе, поясняя, что нуждающиеся в такой операции чаще выезжают за пределы региона, поэтому он не уверен в скачке цен.

По его словам, в условиях, где развиты межродственные связи, всегда высок риск утечки информации. Врач отметил, что ценность девственности на Кавказе заставляет женщин, желающих избежать публичного позора, обращаться за такой процедурой в места, где их анонимность будет гарантирована, чтобы не столкнуться со знакомыми или родственниками.

Эксперт подтвердил, что гименопластика является безопасной и простой операцией, не представляющей собой внутриполостное вмешательство. Однако он подчеркнул, что вопрос её необходимости часто связан с социальным давлением, поскольку демонстрация крови на простыне после брачной ночи во многих регионах остаётся значимым фактором доказательства невинности.

В целом операция безопасная и простая. Конечно, всегда возможно, как и в любом врачебном вмешательстве, где повреждаются слизистые оболочки, накладываются швы и так далее, всегда есть шанс осложнений, но процент этот, безусловно, минимален. Потому что сама по себе процедура несложная и поверхностная. Международный эксперт по репродуктивному здоровью, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе

Ранее Life.ru сообщал, что в Дагестане зафиксировали огромный рост популярности операции по восстановлению девственности — за год на 120%. Из-за такого спроса цена на неё подскочила в два раза: было 35 тысяч рублей, а теперь — 70 и больше. Этой услугой интересуются в основном девушки от 17 до 25 лет, и не только местные, но и жительницы всего Северного Кавказа и других частей России.