Солдаты ВСУ массово выходят с поднятыми руками из окружённого Димитрова

Украинские военные массово сдаются в плен в полуокружённом городе Димитров (украинское название — Мирноград) в ДНР. Так, 25 солдат противника вышли вместе с ранеными и рассказали, что командование их бросило. Кадрами делятся авторы проекта «Южный фронт».

25 солдат ВСУ сдались под Димитровым. Видео © Южный фронт

До этого российские военные разбросали листовки с призывом к ВСУ-шникам сделать правильный выбор — сложить оружие. С поднятыми руками к позициям ВС РФ вышли бойцы 38-й бригады украинской армии. Они рассказали, что давно сидят в окопах голодные, нет никаких подвозов провизии и нет ротации. Командиры отрядов давно сбежали, а приказа отступать никто не давал. Украинские военные уверены, что Киев морочит всем головы и врёт о ситуации на фронте.

Как сообщалось, ситуация для украинских военных в городе Димитров ухудшается. Вооружённые силы РФ практически окружили населённый пункт, что не позволяет противнику проводить ротацию и отступить без значительных потерь. При этом командование ВСУ не спешит вызволять своих солдат и не отдаёт приказа к отступлению.