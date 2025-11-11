Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 ноября, 14:41

В Ульяновской области опровергли данные об отключении интернета «‎до конца СВО»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kuz Production

Власти Ульяновской области официально опровергли распространившуюся в СМИ информацию о полном отключении мобильного интернета в регионе до окончания СВО. Об этом сообщил Центр управления регионом в своём Telegram-канале.

«Некоторые федеральные и региональные ресурсы сообщили, что в Ульяновской области отключили мобильный интернет до окончания СВО. Эта информация является неверной интерпретацией итогов пресс-конференции», — пояснили в ЦУРе.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения носят точечный характер и будут действовать только вблизи критически важных объектов специального назначения. Меры безопасности в виде ограничения мобильного интернета действуют постоянно во всех регионах страны, а не только в период повышенной опасности. В ЦУРе заявили, что безопасность жителей является приоритетом.

В Госдуме опровергли планы отключения России от глобального интернета
Напомним, в Ульяновской области была ограничена работа мобильного интернета в районе расположения объектов специального назначения. Решение было принято в связи с резким увеличением количества атак с применением беспилотных летательных аппаратов.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Ульяновская область
