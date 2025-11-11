Теннисист Зверев прервал тренировку, чтобы поиграть с щенком на корте

Немецкий теннисист Александр Зверев прервал свою тренировку, чтобы немного поиграть с щенком, выбежавшим на корт.

Зверев играет с собакой. Видео © Telegram / Sport Baza

Мишка (так зовут пёсика Зверева) внезапно выскочил на корт во время тренировки, и теннисисту пришлось кидать ему мяч, чтобы продолжить тренироваться. После этого довольная собака ускакала за пределы площадки.

