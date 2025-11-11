Россия и США
11 ноября, 18:32

Теннисист Зверев прервал тренировку, чтобы поиграть с щенком на корте

Зверев со своей собакой. Обложка © nstagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexzverev123

Немецкий теннисист Александр Зверев прервал свою тренировку, чтобы немного поиграть с щенком, выбежавшим на корт.

Зверев играет с собакой. Видео © Telegram / Sport Baza

Мишка (так зовут пёсика Зверева) внезапно выскочил на корт во время тренировки, и теннисисту пришлось кидать ему мяч, чтобы продолжить тренироваться. После этого довольная собака ускакала за пределы площадки.

Даниил Медведев снялся с турнира ATP в Меце из-за травмы
Даниил Медведев снялся с турнира ATP в Меце из-за травмы

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд во втором круге турнира в китайском Ухане. После одного из проигранных мячей у россиянки сдали нервы и она выругалась на весь корт.

