80-летний француз по дороге к врачу неожиданно оказался в Хорватии

Восьмидесятилетний житель Франции, отправившись на приём к врачу, необъяснимым образом оказался за рулём собственного автомобиля в Хорватии, преодолев расстояние в несколько сотен километров. Об этом удивительном случае сообщает издание Le Parisien.

Тревогу забили члены местной ассоциации, в которой состоит пенсионер, а затем и соседи, не видевшие его целый день. Прибывшие по вызову экстренные службы обнаружили его дом пустым, однако им удалось дозвониться до самого мужчины и с изумлением выяснить, что он находится в хорватском отеле. По словам пожилого человека, он сел в машину накануне, чтобы доехать до терапевта в соседний город, но в результате провёл за рулём более двадцати четырёх часов, пересёк несколько государственных границ и лишь тогда остановился.

Точная причина столь масштабной навигационной ошибки остаётся невыясненной — мог ли виной всему быть сбой в GPS, человеческая невнимательность или внезапная дезориентация. Сам водитель при разговоре со спасателями признался, что не понимает, что произошло. Le Parisien особо подчёркивает, что ранее за пенсионером не замечали каких-либо проблем с памятью или ориентацией в пространстве.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский моряк, страдающий провалами в памяти, оказался брошенным в аэропорту Бангкока. Возвращаясь домой, он был задержан в Таиланде после ограбления, в ходе которого у него похитили денежные средства и билет на самолёт. Помощь ему оказывают волонтёры и туристическая полиция аэропорта Суварнабхуми. До произошедшего Валерий работал в морской компании «Лена-Транс».