Укомплектованность территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине составляет менее 40% от необходимого для выполнения их задач уровня. Об этом сообщила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова.

«Знаете ли вы, что укомплектованность ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. Life.ru) ниже 40%? Что среди сотрудников ТЦК уже случались случаи суицидов? О постоянном хейте и физических нападениях на сотрудников, думаю, вам известно», — написала Решетилова.

По её словам, система воинского уч`та в стране несовершенна, а работа призывных учреждений далека от идеала и остро нуждается в реформировании. Ранее депутат Верховной рады Руслан Горбенко, комментируя проблему нехватки личного состава в ВСУ, заявил о необходимости увеличить численность сотрудников военкоматов для продолжения мобилизации.

На этом фоне силовые методы работы представителей ТЦК продолжают вызывать скандалы и протесты. В Интернете регулярно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов применяют силу к мужчинам призывного возраста, затаскивая их в микроавтобусы, что зачастую сопровождается избиениями. В ответ потенциальные мобилизованные пытаются избежать призыва всеми доступными способами, включая нелегальный выезд за границу, поджоги военкоматов и укрывательство от представителей властей.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о сложном положении Украины, вызванном энергетическим кризисом. Пушилин заявил, что, несмотря на тяжёлую ситуацию в энергетике на украинской территории, противник продолжает создавать проблемы для жителей Донбасса. Он подчеркнул, что российские войска методично продвигаются к намеченным целям, пресекая любые попытки противодействия.