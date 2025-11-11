Россия и США
11 ноября, 18:53

Политика Путина поставила европейских лидеров в сложное положение, считают в ЕС

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин сумел доказать своё превосходство над самоуверенными европейскими политиками, изначально убеждёнными в собственной непобедимости. Такая оценка ситуации приводится в материале итальянского издания IL Fatto Quotidiano. Публикация констатирует, что конфликт на Украине причинил Европе болезненное унижение.

«Путин поставил на колени всех европейских лидеров, которые были уверены в своей победе над ним», — говорится в материале IL Fatto Quotidiano.

Как отмечают журналисты, некогда принципиальные и самоуверенные европейские политики, требовавшие от России полного вывода войск, после впечатляющих успехов российской армии в зоне специальной военной операции вынуждены теперь в униженной позе искать пути к заключению перемирия с Москвой.

Ранее Путин сделал заявление о том, что российскими властями получены документальные свидетельства о подрывной деятельности западных разведок. Как утверждает глава государства, эти документы подтверждают целенаправленные попытки дестабилизировать обстановку в стране путем разжигания конфликтов между представителями разных национальностей и религий.

Александра Мышляева
