Политика Путина поставила европейских лидеров в сложное положение, считают в ЕС
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин сумел доказать своё превосходство над самоуверенными европейскими политиками, изначально убеждёнными в собственной непобедимости. Такая оценка ситуации приводится в материале итальянского издания IL Fatto Quotidiano. Публикация констатирует, что конфликт на Украине причинил Европе болезненное унижение.
«Путин поставил на колени всех европейских лидеров, которые были уверены в своей победе над ним», — говорится в материале IL Fatto Quotidiano.
Как отмечают журналисты, некогда принципиальные и самоуверенные европейские политики, требовавшие от России полного вывода войск, после впечатляющих успехов российской армии в зоне специальной военной операции вынуждены теперь в униженной позе искать пути к заключению перемирия с Москвой.
Ранее Путин сделал заявление о том, что российскими властями получены документальные свидетельства о подрывной деятельности западных разведок. Как утверждает глава государства, эти документы подтверждают целенаправленные попытки дестабилизировать обстановку в стране путем разжигания конфликтов между представителями разных национальностей и религий.
