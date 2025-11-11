Сергей Кириенко рассказал, что пользуется мессенджером Max

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подтвердил, что активно использует российский мессенджер Max. Соответствующее заявление он сделал в интервью проекту «НЬЮМ ТАСС».

«Да, конечно. Конечно, пользуюсь», — ответил Кириенко на вопрос об использовании отечественного мессенджера.

Он отметил, что платформа предоставляет все необходимые коммуникационные возможности. Max является российской цифровой платформой, которая включает мессенджер с функционалом для аудио- и видеозвонков, чатов, денежных переводов и обмена файлами. В неё также интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений для решения повседневных задач пользователей.

Ранее сообщалось, что платформа Max расширила функционал голосовой связи и обмена сообщениями на территории всех стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Данное обновление предоставит миллионам пользователей возможность поддерживать связь с близкими за границей.