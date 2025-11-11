Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 19:13

Подростки на багги протаранили людей на автостанции в Тучково

Обложка © ВК/ТУЧКОВО | online

Обложка © ВК/ТУЧКОВО | online

В Подмосковье подростки на багги врезались в людей на автостанции. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

По информации канала, двое несовершеннолетних не справились с управлением и выехали на площадку автостанции. В результате двое пешеходов получили травмы. Очевидцам пришлось самим сдвинуть багги, чтобы помочь одной из пострадавших.

На месте работают экстренные службы. Подростки утверждают, что их занесло на повороте.

Телеведущий впал в кому после страшного ДТП и умер, не приходя в сознание
Телеведущий впал в кому после страшного ДТП и умер, не приходя в сознание

Ранее сообщалось, что в Волжском районе Самарской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате инцидента пострадали семь человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar