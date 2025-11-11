Подростки на багги протаранили людей на автостанции в Тучково
Обложка © ВК/ТУЧКОВО | online
В Подмосковье подростки на багги врезались в людей на автостанции. Об этом сообщает Минздрав Московской области.
По информации канала, двое несовершеннолетних не справились с управлением и выехали на площадку автостанции. В результате двое пешеходов получили травмы. Очевидцам пришлось самим сдвинуть багги, чтобы помочь одной из пострадавших.
На месте работают экстренные службы. Подростки утверждают, что их занесло на повороте.
