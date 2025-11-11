Мастурбация немытыми руками может привести к кишечной инфекции и простатиту

Несоблюдение гигиены при мастурбации может привести к серьёзным кишечным инфекциям и простатиту. Об этом в соцсети X рассказал проктолог из Казахстана, к которому обратился пациент с соответствующей проблемой.

Мужчина пожаловался врачу на симптомы простатита. При обследовании у него обнаружили нетипичную для мочеполовой системы кишечную палочку. Выяснилось, что мужчина часто мастурбировал в общественном туалете на работе, не заботясь о чистоте рук.

Врачи объяснили, что при «усиленном» контакте ладони и члена бактерии легко переносятся в урогенитальный тракт. К счастью, пациента успешно пролечили и дали ему рекомендации.

Кишечная палочка (Escherichia coli) является частью нормальной микрофлоры кишечника человека, но при попадании в другие органы, особенно в мочеполовую систему, может вызывать воспалительные заболевания, включая цистит и простатит.

