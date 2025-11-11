Парламент Эстонии отклонил предложение закрыть границу с Россией

Парламент Эстонии рассмотрел законопроект о закрытии границы с Россией. Эстонские депутаты не поддержали предложенную инициативу. Об этом сообщает издание Postimees.

За законопроект проголосовали 20 парламентариев, а против — 47. Для его принятия требуется одобрение как минимум 51 депутата.

«Инициатором выступила партия Isamaa, которая утверждала, что закрытие границы позволит «снизить риски, избежать непредвиденных инцидентов и усилить охрану», — указано в публикации.

Ранее появилось сообщение о начале масштабного обновления системы наблюдения на норвежско-российской границе. Проект с бюджетом более 190 миллионов крон включает установку новых вышек, сенсоров и использование беспилотников. Цель проекта — повысить эффективность контроля за внешней границей и усилить безопасность в северных районах.