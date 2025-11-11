Лукашенко поручил подготовить переговоры с Литвой для решения ситуации на общей границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил организовать переговоры с Литвой по нормализации ситуации на границе. Соответствующее распоряжение направлено министерству иностранных дел республики, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Президентом поручено министру иностранных дел организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе», — говорится в публикации.

Государственному секретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу поручено обеспечить организацию переговорного процесса. Решение было принято после поступления соответствующих предложений от литовских властей.