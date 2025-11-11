Россия и США
11 ноября, 14:09

Лукашенко поручил подготовить переговоры с Литвой для решения ситуации на общей границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил организовать переговоры с Литвой по нормализации ситуации на границе. Соответствующее распоряжение направлено министерству иностранных дел республики, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Президентом поручено министру иностранных дел организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе», говорится в публикации.

Государственному секретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу поручено обеспечить организацию переговорного процесса. Решение было принято после поступления соответствующих предложений от литовских властей.

В Минске сочли закрытие границы Литвой попыткой заработать политические очки
Напомним, что литовские власти 29 октября объявили о полном закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября, сославшись на инциденты с проникновением метеозондов с контрабандой, но затем разрешили проезд через один пункт пропуска для отдельных категорий граждан, после чего попытались потребовать с Минска компенсацию за собственное решение о закрытии границы. В ответ Александр Лукашенко пригрозил конфисковать более 1,1 тысячи литовских грузовиков, застрявших на территории страны, если они не покинут её в ближайшее время. Похоже, что это оказало отрезвляющий эффект на Вильнюс, где вновь заговорили о необходимости договориться с Белоруссией о пропуске заблокированного транспорта.

Юрий Лысенко
