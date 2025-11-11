Россиянка долго выманивала деньги у экс-любовника выдуманным ребёнком, но попалась

Серовский районный суд в Свердловской области приговорил местную жительницу к исправительным работам. Женщину осудили за мошенничество, так как она выманивала деньги у бывшего возлюбленного под предлогом ожидания ребёнка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Жительница Серова, Анастасия, состояла в отношениях с Андреем. После расставания в 2018 году она написала, что ждёт от него ребёнка и нуждается в деньгах. Тот поверил и некоторое время переводил деньги.

Летом 2025 года, спустя семь лет, Анастасия вновь связалась с Андреем и рассказала, что у них «общий сын-школьник», находящийся в детском доме из-за её финансовых трудностей. Под этим предлогом она получила 50 тысяч рублей.

Спустя некоторое время Андрей приехал в Серов с намерением встретиться с сыном, но безуспешно. Позже он узнал через общих знакомых, что ребёнка у Анастасии не существует, и обратился в полицию.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве, она признала вину. Суд назначил ей наказание в виде года исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в пользу государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на 11 тысяч рублей. Остальную сумму Анастасия компенсировала ещё на стадии рассмотрения дела.

