Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 19:29

Россиянка долго выманивала деньги у экс-любовника выдуманным ребёнком, но попалась

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Серовский районный суд в Свердловской области приговорил местную жительницу к исправительным работам. Женщину осудили за мошенничество, так как она выманивала деньги у бывшего возлюбленного под предлогом ожидания ребёнка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Жительница Серова, Анастасия, состояла в отношениях с Андреем. После расставания в 2018 году она написала, что ждёт от него ребёнка и нуждается в деньгах. Тот поверил и некоторое время переводил деньги.

Летом 2025 года, спустя семь лет, Анастасия вновь связалась с Андреем и рассказала, что у них «общий сын-школьник», находящийся в детском доме из-за её финансовых трудностей. Под этим предлогом она получила 50 тысяч рублей.

Спустя некоторое время Андрей приехал в Серов с намерением встретиться с сыном, но безуспешно. Позже он узнал через общих знакомых, что ребёнка у Анастасии не существует, и обратился в полицию.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве, она признала вину. Суд назначил ей наказание в виде года исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в пользу государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на 11 тысяч рублей. Остальную сумму Анастасия компенсировала ещё на стадии рассмотрения дела.

Юрист назвал спешку главной союзницей квартирных бабуль-мошенниц
Юрист назвал спешку главной союзницей квартирных бабуль-мошенниц

Ранее Life.ru рассказывал, как пенсионерка из Москвы отдала мошенникам более 27 млн рублей за «услуги связи». Сначала аферист, представившись сотрудником телекоммуникационной компании, под предлогом исправления ошибок в паспортных данных получил от женщины её персональную информацию, пообещав в качестве бонуса полгода бесплатной связи. Затем, подключилась вторая мошенница, которая выдавала себя за представителя силовых структур

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar