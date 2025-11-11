Старейшая жительница Испании Анхелина Торрес скончалась в возрасте 112 лет. Об этом сообщил глава правительства Каталонии Сальвадор Илья, выразивший соболезнования семье усопшей. Политик отметил, что ему посчастливилось познакомиться с Торрес в прошлом году, назвав её мудрой женщиной, полной веры и доброты.

«Очень трудолюбивая и сильная», — добавил он.

Анхелина Торрес родилась 18 марта 1913 года в каталонском Бельвисе, но с детства жила в Барселоне. Она была пятым ребёнком в многодетной семье, где росло семеро детей.

После смерти Торрес титул старейшей жительницы Испании перешёл к 111-летней Карме Ногера Фальгера, родившейся в 1914 году. Испания является одной из стран с самой высокой продолжительностью жизни в Европе.

Накануне Life.ru сообщал печальные новости: на 99-м году жизни скончался Юрий Толстой — почётный профессор СПбГУ и академик РАН, выдающийся правовед, чья карьера охватила советский и постсоветский периоды. Его лекции заложили основу правового мышления будущих президентов Владимира Путина и Дмитрия Медведева, а также таких видных фигур, как глава СК РФ Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко. Академик был удостоен высших профессиональных наград, включая звание «Юрист года» и полный комплект ордена «За заслуги перед Отечеством» в 2022 году.