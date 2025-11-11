Сильнейший в солнечном цикле удар облака плазмы по Земле ждут 12 ноября

Самый сильный в текущем цикле удар облака солнечной плазмы по Земле ожидают 12 ноября. Это произойдёт в результате сразу нескольких вспышек на Солнце. Информация поступила от лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Лаборатория сообщает, что облака плазмы, которые в данный момент направляются к Земле, поглотит выброс от сегодняшней вспышки.

«Удар по Земле ожидается завтра, и, согласно модели, он станет самым сильным в текущем, 25-м солнечном цикле», — указано в сообщении.

Ранее исследователи выяснили, что вспышки на Солнце могут значительно увеличить радиационную нагрузку на Землю. Во время магнитных бурь, вызванных солнечными вспышками высшей категории, метеозависимые люди должны тщательно следить за своим самочувствием и бороться с проявляющимися симптомами.