Умер бывший депутат Верховной рады Геннадий Балашов*

Бывший депутат Верховной рады Украины Геннадий Балашов*, находившийся под санкциями украинских властей, скончался. О его смерти сообщил покинувший страну депутат Артём Дмитрук, не уточнив причин и обстоятельств кончины.

Согласно информации украинских СМИ, Балашов* покинул территорию Украины ещё в 2022 году. Политик известен как лидер партии «5.10» и участник президентских выборов 2019 года, где занял 14-е место с результатом 0,17% голосов.

На момент смерти против Балашова* действовали санкции СНБО Украины и велось уголовное производство.

Ранее на Украине на 79-м году жизни скончался известный советский кукольник Владимир Лесовой. Он прославился как автор и постановщик десятков спектаклей, которые шли на сценах Украины и России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.