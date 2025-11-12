Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 ноября, 05:10

Праправнук Достоевского назвал русского классика первым блогером

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Abs0lute

Великий русский писатель Фёдор Достоевский, опубликовавший «Дневник писателя», в котором он описывал события своего времени, был первым блогером. Такое мнение высказал праправнук русского классика Алексей Достоевский.

По мнению Алексея, Фёдор Михайлович организовал прямой диалог с читателем в 70-х годах позапрошлого века. В «Дневнике» Достоевский рассуждал о жизни, политике и человеческих страстях, приглашая публику к диалогу. Это и стало личной площадкой для ответов на вопросы, волновавший великого русского писателя.

«То есть жизнь происходящая, по сути, это — первый блог в таком литературном понимании»,сказал Алексей в интервью ТАСС в ходе визита в Нью-Дели.

Праправнук добавил, что идеи великого писателя остаются актуальными и сегодня. Хотя времена меняются, но Достоевский, человеческие чувства и страсти неизменны. Он рекомендовал прочесть «Дневник писателя» и переложить те события на наше время.

Ранее Life.ru рассказывал, как венгерско-британский автор Дэвид Солой получил Букеровскую премию 2025 года за своё произведение «Плоть». По словам главы судейской коллегии Родди Дойла, этот мрачный роман доставляет настоящее удовольствие при чтении. Солой стал первым венгерско-британским писателем, удостоенным этой престижной литературной премии.

Лия Мурадьян
