Праправнук Достоевского назвал русского классика первым блогером

Великий русский писатель Фёдор Достоевский, опубликовавший «Дневник писателя», в котором он описывал события своего времени, был первым блогером. Такое мнение высказал праправнук русского классика Алексей Достоевский.

По мнению Алексея, Фёдор Михайлович организовал прямой диалог с читателем в 70-х годах позапрошлого века. В «Дневнике» Достоевский рассуждал о жизни, политике и человеческих страстях, приглашая публику к диалогу. Это и стало личной площадкой для ответов на вопросы, волновавший великого русского писателя.

«То есть жизнь происходящая, по сути, это — первый блог в таком литературном понимании», — сказал Алексей в интервью ТАСС в ходе визита в Нью-Дели.

Праправнук добавил, что идеи великого писателя остаются актуальными и сегодня. Хотя времена меняются, но Достоевский, человеческие чувства и страсти неизменны. Он рекомендовал прочесть «Дневник писателя» и переложить те события на наше время.