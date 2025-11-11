Кириенко: Россия вошла в тройку стран с полной цифровой независимостью

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко заявил, что в мире есть лишь три государства, обладающих полным информационным суверенитетом. Это Россия, Китай и США.

В интервью проекту «НЬЮМ ТАСС» Кириенко подчеркнул, что речь идёт о способности самостоятельно обеспечивать весь технологический цикл от инфраструктуры до программных решений.

«У нас есть собственные социальные сети, поисковик, видеохостинг, музыкальные сервисы, госуслуги, банки, магазин приложений и национальный мессенджер. После появления RuStore и Max Россия действительно стала третьей страной, обладающей полной цифровой независимостью», – отметил он.

Кириенко добавил, что суверенитет – это не только технологии, но и право самому решать, каким ценностям следовать и на каком языке учить своих детей.

«Никто не может навязать нам решения, мы сами выбираем, чем гордиться и что считать своим», – подчеркнул он.

Ранее Сергей Кириенко подтвердил, что он лично пользуется отечественным мессенджером Max. Чиновник рассказал, что активно использует платформу и отметил, что она предоставляет все необходимые коммуникационные возможности.