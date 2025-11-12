Мошенники выманили у экс-волейболиста сборной России Дивиша 28 млн рублей

Бывшего волейболиста сборной России и «Зенита» Лукаша Дивиша обманули на 28 миллионов рублей. Мошенники заманили его вложить деньги в рекламные мониторы для такси. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По данным канала, на спортсмена вышла знакомая его бывшей девушки. Она рассказала, что её муж якобы занимается этим бизнесом. Девушка заверила, что инвестиции в установку мониторов принесут значительно большую прибыль. В результате Дивиш вложил 27,85 миллиона рублей в это дело.

Однако вскоре общение с ней прекратилось. Ему обещали выплатить дивиденды в ближайшее время, но он так и не увидел своих денег.

Спортсмен обратился в полицию. Но бизнесмены подали встречное заявление и заявили, что Дивиш якобы должен им деньги.

Лукаш Дивиш выступал за «Зенит» с 2018 по 2020 годы. В 2014 году он поменял словацкое гражданство на российское. Через два года спортсмен дебютировал в сборной России, в общей сложности проведя за команду шесть матчей.

