Мостовой в балаклаве отпраздновал гол «Локомотиву» после попытки похищения

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой отметил свой победный гол в ворота «Локомотива» необычным жестом — надев балаклаву во время празднования. Этот жест стал прямой отсылкой к недавней попытке похищения спортсмена в Санкт-Петербурге.

Победа «Зенита» со счётом 2:0 стала для «Локомотива» первым поражением в текущем сезоне РПЛ. Жест Мостового добавил особой символичности этому матчу.