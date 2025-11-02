Россия и США
2 ноября, 00:41

Мостовой в балаклаве отпраздновал гол «Локомотиву» после попытки похищения

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой отметил свой победный гол в ворота «Локомотива» необычным жестом — надев балаклаву во время празднования. Этот жест стал прямой отсылкой к недавней попытке похищения спортсмена в Санкт-Петербурге.

Победа «Зенита» со счётом 2:0 стала для «Локомотива» первым поражением в текущем сезоне РПЛ. Жест Мостового добавил особой символичности этому матчу.

«Зенит» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне

Напомним, что ранее на Мостового напали неизвестные на улице Вязовой, пытаясь силой посадить его в автомобиль. Благодаря помощи прохожего футболисту удалось отбиться от нападавших. Позже все участники преступной группы были задержанысреди них оказались четверо студентов Морской академии, причастные также к похищению бизнесмена Сергея Селегеня.

Андрей Мостовой. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

