Экс-игрок «Зенита» пошутил о причастности Карпина к похищению Мостового
Футболист Андрея Мостовой. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит"
Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в шутку связал главного тренера «Динамо» Валерия Карпина с попыткой похищения футболиста Андрея Мостового. Это заявление прозвучало во время эфира на YouTube-канале «О, Родной футбол».
Бывший спортсмен с иронией заметил, что к происшествию может быть причастен наставник динамовцев, поскольку совпадали даты с предстоящим матчем между петербургским клубом и московской командой. Однако этот юмор понравился не всем участникам собрания. Бывший футболист Игорь Шалимов, присутствовавший в той же студии, резко раскритиковал шутку коллеги. Он подчеркнул, что в подобных ситуациях такие высказывания неуместны, ведь речь идёт о серьёзном преступлении.
«На самом деле, ничего смешного. Всем надо быть аккуратнее, и не только в Питере», – ответил Шалимов.
Напомним, что на днях неизвестные пытались похитить Андрея Мостового. У футболиста петербургского «Зенита» получилось отбиться при помощи прохожего. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержаться всех участников преступной операции. Ими оказались четверо студентов Морской академии, которые после этого похитили бизнесмена Сергея Селегеня.
