12 ноября, 03:00

«Коготок увяз – всей птичке пропасть»: Депутаты хотят убрать текильщиц и консуматорш из баров

В Госдуме предложили запретить россиянкам профессии текильщиц и консуматорш

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

В российских барах и ресторанах могут исчезнуть текильщицы и консуматорши – именно с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Зампред Комитета по молодежной политике Александр Толмачёв заявил Life.ru, что подобные «профессии» представляют опасность не только для мужчин, но и для самих девушек.

Он пояснил, что под пристальное внимание правоохранителей уже попали консуматорши – девушки, которые под видом свиданий приводят мужчин в «подставные» кафе с баснословными ценами.

Как правило, это довольно странные места – в подвалах, на не самых оживлённых улицах. Кроме того, эти заведения отличает завышенный ценник: еда и напитки могут быть втрое, впятеро, а то и в десять раз дороже, чем в обычных кафе.

Александр Толмачёв

Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике

Как правило, это довольно странные места – в подвалах, на не самых оживлённых улицах. Кроме того, эти заведения отличает завышенный ценник: еда и напитки могут быть втрое, впятеро, а то и в десять раз дороже, чем в обычных кафе.
Как правило, это довольно странные места – в подвалах, на не самых оживлённых улицах. Кроме того, эти заведения отличает завышенный ценник: еда и напитки могут быть втрое, впятеро, а то и в десять раз дороже, чем в обычных кафе.
Такие женщины на деле являются сотрудницами этих заведений, задача которых – разыграть роль обычной знакомой и «раскрутить» парня на высокий чек. Отдельно депутат остановился на феномене текильщиц, которых он назвал «ветеранами ночной индустрии».

«Текильщицы прогуливаются по заведению, предлагают посетителям купить стопку-другую и выпить в компании красотки. Зарабатывают на цене каждой стопки и на чаевых, раскручивают клиентов пить больше, чем они, возможно, планировали», – пояснил парламентарий.

Однако за этим лёгким флиртом, по словам Толмачёва, скрываются куда более тёмные стороны.

«Некоторые текильщицы не останавливаются на разливе крепкого алкоголя и оказываются на территории совсем других услуг. Профессия опасная. За десятилетия её существования накопилось немало историй о пропавших девушках, которых больше никто не видел», – рассказал он.

Депутат подчеркнул, что моральная грань между текильщицами и консуматоршами тонкая, а сама профессия не только опасна, но и обманчива. По его словам, обе категории фактически занимаются тем же самым – обманом и раскруткой клиентов. Толмачёв считает, что необходимо подумать о законодательном ограничении таких занятий, чтобы не дать девушкам попасть в опасную среду.

«К сожалению, некоторые студентки рассматривают для себя такие варианты в качестве подработки, пробуют «один вечерок», но коготок увяз – всей птичке пропасть. Есть много других, более безопасных занятий. А способы заработать консуматоршей или текильщицей лучше вывести за пределы возможного, исключить саму вероятность попадания девушек в эти опасные круги», – добавил он.

По мнению депутата, в России стоит создать федеральную систему профилактики деструктивных явлений, которая защитит молодёжь от подобных соблазнов.

Ранее Life.ru писал, что общественники призвали МВД и Роскомнадзор заняться телеграм-каналами, где открыто продвигается проституция. Поводом стал проект бывшей подруги Паши Техника Кристины Лекси «Шоу без купюр» на YouTube, где героини обсуждают интим-услуги и личные связи со звёздами. Активисты уверены, что подобный контент разрушает семейные ценности и формирует у подростков ложные ориентиры.

