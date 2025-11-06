Реклама проституции: Общественники призвали МВД заняться каналом бывшей Паши Техника
Паша Техник и Кристина Лекси. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kristina_lexi7
Общественники просят МВД и Роскомнадзор запретить интервью эскортниц со звёздами и открытую рекламу проституции в телеграм-каналах. К таким ресурсам отнесли канал экс-подруги Паши Техника Кристины Лекси и её проект «Шоу без купюр» на YouTube. Об этом сказано в заявлении правозащитного центра «Сорок сороков», которое есть в распоряжении Life.ru.
Кристина Лекси. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kristina_lexi7
«Проект «Шоу без купюр» посвящён открытому обсуждению интимных и сексуальных тем, а также оказания интимных и сексуальных услуг на возмездной основе (проституции), что создаёт у зрителей, коими являются и лица, не достигшие 18-летнего возраста, ложное представление о приемлемости таких образа жизни и рода занятий, об их привлекательности, а также возможности использования этого для заработка денег. Возрастного ограничения для просмотра видео не установлено», — указано в заявлении.
По мнению активистов, видео на канале содержат информацию, выражающую явное неуважение к обществу и отрицающую семейные ценности. Общественники уверены, что в деяниях блогера есть признаки административных правонарушений по части 12 статьи 13.15 и по статье 6.17 КоАП РФ.
Напомним, что Паша Техник умер в Таиланде, неделю пробыв в коме. В азиатской стране он отдыхал в компании Кристины Лекси. Бывшая жена рэпера Ева Карицкая опубликовала видео, на котором Паша запечатлён с девушкой. На кадрах Техник не выглядел радостным, а скорее наоборот — совершенно беспомощным, уставшим и болезненным. Он не мог говорить и едва держался на ногах. Также Карицкая сделала окровавленную находку в доме рэпера, где он жил с Кристиной.
