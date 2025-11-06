Реклама проституции: Общественники призвали МВД заняться каналом бывшей Паши Техника

Общественники просят МВД и Роскомнадзор запретить интервью эскортниц со звёздами и открытую рекламу проституции в телеграм-каналах. К таким ресурсам отнесли канал экс-подруги Паши Техника Кристины Лекси и её проект «Шоу без купюр» на YouTube. Об этом сказано в заявлении правозащитного центра «Сорок сороков», которое есть в распоряжении Life.ru.

Кристина Лекси. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kristina_lexi7

«Проект «Шоу без купюр» посвящён открытому обсуждению интимных и сексуальных тем, а также оказания интимных и сексуальных услуг на возмездной основе (проституции), что создаёт у зрителей, коими являются и лица, не достигшие 18-летнего возраста, ложное представление о приемлемости таких образа жизни и рода занятий, об их привлекательности, а также возможности использования этого для заработка денег. Возрастного ограничения для просмотра видео не установлено», — указано в заявлении.

По мнению активистов, видео на канале содержат информацию, выражающую явное неуважение к обществу и отрицающую семейные ценности. Общественники уверены, что в деяниях блогера есть признаки административных правонарушений по части 12 статьи 13.15 и по статье 6.17 КоАП РФ.