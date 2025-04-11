«У него явно был инфаркт»: Опубликовано последнее видео с Пашей Техником

Бывшая супруга рэп-исполнителя Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) опубликовала в своих соцсетях видео, которое повергло её и поклонников музыканта в ужас. На кадрах артист проводит время со своей девушкой Кристиной, но при этом Техник не выглядит радостным, а скорее наоборот — совершенно беспомощным, уставшим и болезненным. Он не может говорить, едва держится на ногах.

Последнее видео с Техником. Видео © Соцсети Евы Карицкой

«Это было 25 число. Ему, как мы видим, было очень плохо. С 24 числа телефоном управляла только Тина. Она почистила весь телефон перед тем, как мне его отдать. Только забыла удалить одно это видео…» — написала она.

Карицкая сделала страшное предположение — она считает, что у бывшего мужа был инфаркт, который Кристина просто проигнорировала. По мнению экс-супруги рэпера, новая пассия артиста просто смотрела, как тот увядает и умирает.