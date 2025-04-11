«У него явно был инфаркт»: Опубликовано последнее видео с Пашей Техником
Бывшая жена Паши Техника выложила последнее видео с ним
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive
Бывшая супруга рэп-исполнителя Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) опубликовала в своих соцсетях видео, которое повергло её и поклонников музыканта в ужас. На кадрах артист проводит время со своей девушкой Кристиной, но при этом Техник не выглядит радостным, а скорее наоборот — совершенно беспомощным, уставшим и болезненным. Он не может говорить, едва держится на ногах.
Последнее видео с Техником. Видео © Соцсети Евы Карицкой
«Это было 25 число. Ему, как мы видим, было очень плохо. С 24 числа телефоном управляла только Тина. Она почистила весь телефон перед тем, как мне его отдать. Только забыла удалить одно это видео…» — написала она.
Карицкая сделала страшное предположение — она считает, что у бывшего мужа был инфаркт, который Кристина просто проигнорировала. По мнению экс-супруги рэпера, новая пассия артиста просто смотрела, как тот увядает и умирает.
Бывшая жена не понимает, как можно было отправлять такой видеопривет матери, когда Технику было «мегаплохо».
Как ранее писал Life.ru, Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет. Прощание с рэпером состоялось сегодня, 11 апреля, в московском районе Лефортво. Проститься с исполнителем пришли знакомые, близкие, коллеги и фанаты. Прощание обернулось задержаниями и настоящим скандалом. После траурной церемонии Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе.