Полиция Финляндии зафиксировала резкий рост преступлений из-за ненависти к русским

Полиция Финляндии заявила, что количество преступлений на почве ненависти к русским и уроженцам бывшего СССР достигло рекордного уровня. В новом докладе Полицейской академии города Темпере указано, что за прошлый год поступило более 1800 сообщений о подобных инцидентах. Большинство преступлений носило словесный характер – оскорбления и угрозы.

В документе отмечено, что основными объектами нападений стали граждане России и Эстонии, а также люди, родившиеся в Советском Союзе. Отдельно подчёркивается рост преступлений против россиян: по сравнению с 2023 годом в 2024 году их число увеличилось на 19%.

