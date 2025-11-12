Россия и США
11 ноября, 21:37

Полиция Финляндии зафиксировала резкий рост преступлений из-за ненависти к русским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popova Valeriya

Полиция Финляндии заявила, что количество преступлений на почве ненависти к русским и уроженцам бывшего СССР достигло рекордного уровня. В новом докладе Полицейской академии города Темпере указано, что за прошлый год поступило более 1800 сообщений о подобных инцидентах. Большинство преступлений носило словесный характер – оскорбления и угрозы.

В документе отмечено, что основными объектами нападений стали граждане России и Эстонии, а также люди, родившиеся в Советском Союзе. Отдельно подчёркивается рост преступлений против россиян: по сравнению с 2023 годом в 2024 году их число увеличилось на 19%.

Ранее Life.ru писал, что забор на границе Финляндии и России стал популярной туристической достопримечательностью. Пограничники отметили активный наплыв туристов, которые делают селфи и порой незаконно пересекают границу. Летом 2025 года только на юго-восточном участке зафиксировали более 50 таких нарушений, что на треть превышает показатели предыдущего года.

