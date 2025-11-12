Россия и США
12 ноября, 02:00

Ветврач призвал отказаться от кормушек на подоконниках, чтобы избежать стресса у котов

Наблюдение за птицами на воле может вызвать стресс у домашних питомцев. Стоит ли вешать на окно кормушки для пернатых при наличии в квартире котов, рассказал Life.ru врач-ветеринар Михаил Шеляков.

Мы не можем запретить коту дружить с кем-то так же, как мы выбираем друзей по душам и интересам. Поэтому все истории о дружбе котиков с птицами через окно — они в основном как в рассказе о льве и собачке. Там лев мог съесть собачку, но они действительно дружили. Их дружба была такой, что лев даже тосковал, когда собачка умерла.

Михаил Шеляков

Врач-ветеринар

Запретить животным охотиться или взаимодействовать с птицами через окно невозможно, даже если это вгоняет животное в стресс, и ваш питомец не может ни есть, ни спать, а только сидит у окна и ждёт птичку. Кошки, по сути, хотят потрогать, понюхать птиц. Но чтобы избежать опасных заболеваний, лучше исключить прямой контакт с потенциально опасными переносчиками инфекций — например, голубями, говорит врач.

Ветеринар объяснил, как защитить лапы собаки от реагентов на зимних улицах
«Что касается кормушек для птиц, которые некоторые вешают на окно, тут важно учитывать эмоциональное состояние питомца. Если кот реагирует спокойно и не проявляет охотничьих наклонностей, кормушки — дело хорошее. Но если он пытается поймать птицу, забегает в окно или проявляет тревогу, от этого лучше отказаться или организовать безопасное место для птиц, чтобы избежать травм или стрессов для котика», — пояснил Шеляков.

Окно может быть случайно приоткрыто, и кот, думая, что это преграда, может случайно выпрыгнуть наружу. Поэтому важно наблюдать за поведением животного и учитывать степень его привязанности и интереса к птицам.

Итак, решение об установке кормушки — индивидуальное. Если ваши животные к этому спокойно относятся, — почему бы и нет. Но если есть признаки стресса, сразу стоит пересмотреть такую организацию, чтобы избежать лишних эмоциональных нагрузок и опасных ситуаций, намеренного голодания и превращение смысла жизни котика в ожидание птицы.

Крокодила держат у себя в офисе журналисты «Обнинск ТВ»
Кстати, неожиданно, но, домашней кошке может серьёзно навредить жест «злая рука». Как оказалось, такое запугивание порой вызывает у животного тяжёлый стресс. Как коты на самом деле реагируют на игру хозяев со «злой рукой», читайте на Life.ru.

Ольга Годуненко
