Ветврач призвал отказаться от кормушек на подоконниках, чтобы избежать стресса у котов

Наблюдение за птицами на воле может вызвать стресс у домашних питомцев. Стоит ли вешать на окно кормушки для пернатых при наличии в квартире котов, рассказал Life.ru врач-ветеринар Михаил Шеляков.

Мы не можем запретить коту дружить с кем-то так же, как мы выбираем друзей по душам и интересам. Поэтому все истории о дружбе котиков с птицами через окно — они в основном как в рассказе о льве и собачке. Там лев мог съесть собачку, но они действительно дружили. Их дружба была такой, что лев даже тосковал, когда собачка умерла. Михаил Шеляков Врач-ветеринар

Запретить животным охотиться или взаимодействовать с птицами через окно невозможно, даже если это вгоняет животное в стресс, и ваш питомец не может ни есть, ни спать, а только сидит у окна и ждёт птичку. Кошки, по сути, хотят потрогать, понюхать птиц. Но чтобы избежать опасных заболеваний, лучше исключить прямой контакт с потенциально опасными переносчиками инфекций — например, голубями, говорит врач.

«Что касается кормушек для птиц, которые некоторые вешают на окно, тут важно учитывать эмоциональное состояние питомца. Если кот реагирует спокойно и не проявляет охотничьих наклонностей, кормушки — дело хорошее. Но если он пытается поймать птицу, забегает в окно или проявляет тревогу, от этого лучше отказаться или организовать безопасное место для птиц, чтобы избежать травм или стрессов для котика», — пояснил Шеляков.

Окно может быть случайно приоткрыто, и кот, думая, что это преграда, может случайно выпрыгнуть наружу. Поэтому важно наблюдать за поведением животного и учитывать степень его привязанности и интереса к птицам.

Итак, решение об установке кормушки — индивидуальное. Если ваши животные к этому спокойно относятся, — почему бы и нет. Но если есть признаки стресса, сразу стоит пересмотреть такую организацию, чтобы избежать лишних эмоциональных нагрузок и опасных ситуаций, намеренного голодания и превращение смысла жизни котика в ожидание птицы.