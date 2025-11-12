Франция будет помогать Палестине разрабатывать конституцию

В ходе парижских переговоров лидер Франции Эмманюэль Макрон и президент Палестины Махмуд Аббас объявили о формировании совместного комитета, который займётся разработкой конституции будущего палестинского государства. Об этом сообщает BFMTV.

Французский лидер заявил, что работа над этим документом будет нацелена на создание всех необходимых условий для учреждения государства, уточнив, что в фокусе комитета окажутся все юридические аспекты этого процесса. Макрон также сообщил, что его палестинский коллега уже представил ему готовый проект основного закона.

Со своей стороны, Махмуд Аббас подтвердил готовность незамедлительно приступить к работе в рамках комитета. Он также заявил о намерении палестинской администрации провести ряд реформ и организовать выборы. По словам Аббаса, голосование может состояться в течение года после разоружения ХАМАС. В ответ на это Макрон обозначил позицию Парижа, заявив, что Франция не допустит возобновления контроля ХАМАС над Газой.

Напомним, в сентябре Эмманюэль Макрон с трибуны Организации Объединённых Наций объявил о признании независимости Палестины. Тогда же политик сообщил о готовности Франции участвовать в международной миссии, целью которой является стабилизация обстановки в секторе Газа.