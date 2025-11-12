Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 04:58

Женщина в США судится с авиакомпанией на $5 млн из-за шоколадного батончика

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Мать трёхлетней девочки, страдающей тяжёлой аллергией, подала в суд на авиакомпанию Qatar Airways, требуя компенсацию в размере пяти миллионов долларов. Поводом для иска стал батончик KitKat, который, по словам женщины, стал причиной серьёзной аллергической реакции у ребёнка. Об этом сообщило издание PYOK.

Инцидент произошёл в апреле 2025 года на рейсе из Вашингтона в Доху. Женщина заранее уведомила представителей авиакомпании о состоянии дочери. Однако, по её словам, просьбы были проигнорированы. Пока пассажирка отлучилась в уборную, стюардесса угостила ребёнка шоколадным батончиком. Когда мать вернулась на место, девочка уже ела KitKat, и женщине пришлось срочно дать дочери лекарство.

Позже у ребёнка началась повторная волна аллергической реакции, и ей потребовалась госпитализация. В своём иске мать подчеркнула, что члены экипажа проявили равнодушие к происходящему и не предприняли необходимых действий.

Она требует от авиакомпании компенсацию в пять миллионов долларов, считая, что именно халатность персонала поставила жизнь её ребёнка под угрозу.

Сиденья пассажиров лучшей авиакомпании промокли по интересной причине
Сиденья пассажиров лучшей авиакомпании промокли по интересной причине

Ранее в США произошёл другой, не менее необычный случай в авиации. Бортпроводница с 26-летним стажем работы в Delta Airlines случайно привела в действие систему экстренной эвакуации прямо во время предполётной подготовки. В результате аварийный трап неожиданно раскрылся, заблокировав посадку пассажиров. Вылет пришлось отложить почти на четыре часа, пока технические службы устраняли последствия инцидента.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar