Женщина в США судится с авиакомпанией на $5 млн из-за шоколадного батончика

Мать трёхлетней девочки, страдающей тяжёлой аллергией, подала в суд на авиакомпанию Qatar Airways, требуя компенсацию в размере пяти миллионов долларов. Поводом для иска стал батончик KitKat, который, по словам женщины, стал причиной серьёзной аллергической реакции у ребёнка. Об этом сообщило издание PYOK.

Инцидент произошёл в апреле 2025 года на рейсе из Вашингтона в Доху. Женщина заранее уведомила представителей авиакомпании о состоянии дочери. Однако, по её словам, просьбы были проигнорированы. Пока пассажирка отлучилась в уборную, стюардесса угостила ребёнка шоколадным батончиком. Когда мать вернулась на место, девочка уже ела KitKat, и женщине пришлось срочно дать дочери лекарство.

Позже у ребёнка началась повторная волна аллергической реакции, и ей потребовалась госпитализация. В своём иске мать подчеркнула, что члены экипажа проявили равнодушие к происходящему и не предприняли необходимых действий.

Она требует от авиакомпании компенсацию в пять миллионов долларов, считая, что именно халатность персонала поставила жизнь её ребёнка под угрозу.

