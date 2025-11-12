С начала 2025 года украинские беспилотники стали причиной гибели 392 мирных жителей, включая 22 детей, сообщил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, ещё 3205 человек получили ранения, среди них 195 несовершеннолетних.

«Беспилотники стали одним из основных средств ударов по гражданским лицам. Если сравнивать июль и сентябрь, количество атак увеличилось примерно на треть. Каждый третий из четырёх пострадавших – жертва ударов БПЛА», – подчеркнул Мирошник.

Он добавил, что ВСУ применяют шрапнельные боевые части и пластиковые шарики, что усугубляет положение раненых. С начала спецоперации всего погибли 7175 мирных жителей, ещё 17 617 получили ранения. Общее число погибших и пострадавших достигает почти 25 тысяч человек, отметил дипломат в беседе с «Известиями».

Ранее Life.ru писал, что ВСУ еженедельно наносят около 3,5 тысячи ударов по гражданским объектам в России. Родион Мирошник подчеркнул, что речь идёт исключительно о гражданских объектах, без учёта военных.