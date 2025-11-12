Как не потерять накопления: Россиян призвали проверить пенсионную выписку в ноябре

Гражданам России стоит внимательно проверить пенсионную выписку в ноябре, рассказала агентству «Прайм» юрист ЕЮС Екатерина Ноженко. По её словам, в документе отражается весь страховой стаж, индивидуальный пенсионный коэффициент, периоды ухода за детьми, служба в армии и работа до 1991 года – всё это напрямую влияет на размер будущей пенсии.

«Если не все данные отображены, например, не учтены периоды или взносы работодателя, необходимо подать заявление о корректировке, предоставив недостающие документы», – пояснила Ноженко.

Юрист отметила, что после исправления ошибок пенсия может быть увеличена и будет произведена выплата недополученной части за предыдущие годы.

Кроме того, в выписке содержатся сведения о средствах накопительной пенсии, которые формировались с 2002 по 2014 год и инвестировались. Ноженко подчеркнула, что ноябрь – оптимальное время, чтобы оценить результат инвестирования и при необходимости перевести накопления в другой пенсионный фонд, чтобы не потерять доход от инвестиций.

Ранее Life.ru писал, что минимальная страховая пенсия по старости вырастет до 14,2 тысячи рублей в 2026 году. Рост составит почти 8% по сравнению с 2025 годом. Повышение поможет улучшить финансовое положение пенсионеров и компенсировать инфляцию.