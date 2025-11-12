Россия и США
12 ноября, 03:33

Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме

Ограничения на полёты сняли в аэропортах Владикавказа, Грозного и Калуги

Обложка © Life.ru

С аэропортов Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Калуги (Грабцево) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее введённые меры были направлены на обеспечение безопасности полётов. В период действия ограничений два рейса были перенаправлены на запасные аэродромы: один самолёт, следовавший во Владикавказ, и другой, направлявшийся в Грозный.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет», — написал представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что с начала 2025 года украинские беспилотники стали причиной гибели 392 мирных жителей, включая 22 детей. Ещё 3205 человек получили ранения, среди них 195 несовершеннолетних.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Артём Гапоненко
