12 ноября, 05:34

Ещё одна страна отказалась делиться разведданными с США из-за ракетных ударов

Президент Колумбии Густаво Петро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Andres Garzon

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о приостановке всех коммуникаций со службами безопасности США. Причиной такого решения послужили американские удары по судам в Карибском море. Глава государства подчеркнул, что борьба с наркотрафиком не должна вестись ценой нарушения прав человека, написал он в соцсети X.

«Правоохранительным органам всех уровней предписано приостановить любые коммуникации и другие контакты с американскими службами безопасности. Эта мера будет действовать до тех пор, пока продолжаются ракетные атаки на суда в Карибском море. Борьба с наркотиками должна быть подчинена правам человека», — написал Петро.

Times подтвердила отказ Лондона от обмена данными с США о судах в Карибском море
Ранее Life.ru сообщал, что Великобритания прекратила обмен разведданными с Штатами. Причиной такого решения стали американские атаки на суда. Долгое время британские спецслужбы активно помогали Вашингтону в отслеживании подозрительных морских целей, что способствовало успешному перехвату этих судов Береговой охраной США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
