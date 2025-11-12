Певица и телеведущая Ольга Бузова испытывает трудности с поддержанием формы из-за напряжённого рабочего графика. Артистка призналась, что не может избавиться от лишних двух килограммов, несмотря на многократные попытки. Трудности она связывает с постоянными перелётами и отсутствием времени на отдых.

Ольга Бузова раскрыла свою самую большую боль. Видео © Пятый канал

По словам звезды, её планы похудеть к летнему сезону не увенчались успехом, а с приближением зимы задача стала ещё сложнее. В настоящее время Бузова вновь отправилась на съёмки, что исключает возможность сосредоточиться на коррекции веса. Как отметила телеведущая, рабочие обязательства вынуждают её постоянно откладывать заботу о собственном здоровье и внешности.

«Я очень переживаю, вот правда, искренне делюсь с вами, ничего не утаиваю: когда такой график в моём возрасте, когда тебе уже не 25 и не 30, реально всё меняется. И нужен режим. Самая моя большая боль — что у меня нет режима. Не потому что я так хочу, а потому что профессия всё равно сейчас в приоритете», — цитирует певицу Пятый канал.

