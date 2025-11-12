Россиянам объяснили, как вернуть деньги, если из крана течёт тёплая вода вместо горячей

Температура горячей воды ниже установленных нормативов становится распространённой проблемой, за которую жители продолжают платить по повышенным тарифам, рассказала доцент кафедры экономической политики Государственного университета управления Наталья Казанцева. По её словам, при отклонении от нормы в 60–75 градусов потребители вправе требовать перерасчёт, особенно когда вода нагрета лишь до 40 градусов.

Эксперт уточнила, что при авариях или ремонтных работах перерасчёт производится автоматически, но в других случаях необходимо официальное подтверждение нарушения специалистом с составлением акта. Хотя компенсация составляет около 0,1% за каждый час отклонения, это важно для защиты прав потребителей.

«В иных случаях инициировать замер температуры воды может сам потребитель, но любое нарушение должен подтвердить специалист, составив акт. Для самостоятельного замера нужны соответствующие приборы, ведь не в каждом доме найдётся термометр, показывающий температуру до ста градусов», — отметила собеседница РИА «ФедералПресс».

Она подчеркнула, что системные проблемы с водоснабжением, включая низкое давление и загрязнение, свидетельствуют о необходимости инфраструктурных реформ в ЖКХ. Ресурсоснабжающие организации обязаны оперативно реагировать на обращения управляющих компаний по вопросам качества услуг.

Ранее Life.ru сообщил, что в России могут ввести публичный рейтинг работы УК и обязать их отчитываться о тратах. Общественники требуют запретить управляющим компаниям распоряжаться деньгами на благоустройство без согласия жильцов дома. Кстати, с марта 2026 года россиянам дадут на пять дней больше для оплаты коммуналки.