Раскрыт новый трюк ВСУ по сбросу купюр с выдающими позиции QR-кодами

На Запорожском направлении российские военные столкнулись с новой тактикой противника. ВСУ сбрасывают с беспилотников денежные купюры с нанесёнными на них QR-кодами. Об этом пишет РИА «Новости».

«Если отсканировать код телефоном, сразу выдаёшь свою позицию, где именно находишься», — сказал командир роты с позывным Физрук.

После этого по обнаруженным целям противник наносит удары с помощью FPV-дронов, артиллерии и миномётов.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбрасывают с БПЛА пластиковые поражающие элементы, невидимые для рентгена. В таких случаях медикам на фронте помогает компьютерный томограф, который распознаёт подобные элементы в организме раненого солдата. Главное, успеть прибегнуть к его помощи. Военврач также рассказал, что обычно подобные опасные бомбы противник сбрасывает с беспилотников, примотав скотчем к корпусу. Сама взрывчатка плотно помещается в пластик, чтобы специально навредить бойцам РФ и затруднить медикам работу.