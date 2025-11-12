Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 07:42

Спасатели добрались до туристов, упавших в Махарское ущелье в КЧР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greens and Blues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greens and Blues

Спасатели МЧС России обнаружили и начали спуск туристов, сорвавшихся с ледяного склона в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Спасатели МЧС России обнаружили туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Карачаево-Черкесии. В данный момент производится их спуск», — сказали в министерстве.

Двое из них получили черепно-мозговые травмы, один — повреждение коленей.

Застрявший в пещере вниз головой альпинист умер, увидев ангелов и демонов
Застрявший в пещере вниз головой альпинист умер, увидев ангелов и демонов

Напомним, что инцидент произошёл с группой из пяти туристов, не зарегистрировавшей свой маршрут в МЧС, в районе перевала Кичи-Муруджу в Махарском ущелье Карачаево-Черкесии. Двое из них оступились и сорвались со склона. Травмы лишили их возможности передвигаться самостоятельно. Для эвакуации пострадавших оперативно выехала группа спасателей.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Карачаево-Черкесия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar