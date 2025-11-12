Спасатели добрались до туристов, упавших в Махарское ущелье в КЧР

Спасатели МЧС России обнаружили и начали спуск туристов, сорвавшихся с ледяного склона в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Спасатели МЧС России обнаружили туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Карачаево-Черкесии. В данный момент производится их спуск», — сказали в министерстве.

Двое из них получили черепно-мозговые травмы, один — повреждение коленей.

Напомним, что инцидент произошёл с группой из пяти туристов, не зарегистрировавшей свой маршрут в МЧС, в районе перевала Кичи-Муруджу в Махарском ущелье Карачаево-Черкесии. Двое из них оступились и сорвались со склона. Травмы лишили их возможности передвигаться самостоятельно. Для эвакуации пострадавших оперативно выехала группа спасателей.