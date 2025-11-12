Российская промышленность столкнулась с нехваткой 2 миллионов работников

Российская промышленность испытывает острую нехватку кадров, оцениваемую в 2 миллиона специалистов. Об этом сообщил член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин.

Эксперт указал на противоречивую ситуацию: Росстат сообщает о ликвидации 141 тысячи организаций в первой половине 2025 года, включая промышленные предприятия. Это сопровождается замедлением темпов роста и даже рецессией в ряде секторов промышленности.

«Крупные компании переходят на четырёхдневную неделю, неполный рабочий день. Основными причинами называют высокую ключевую ставку при низкой рентабельности бизнеса, неэффективное финансовое управление», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Никитин прогнозирует дальнейшее увеличение числа высвобождаемых работников из-за сокращения производственных мощностей и банкротств, вызванных недостатком финансирования и проблемами с погашением кредитов. Однако, параллельно с этим, по различным оценкам, промышленность остро нуждается примерно в 2 миллионах работников разных уровней квалификации, включая управленцев, инженеров и рабочих.

Несмотря на существующие трудности, в стране продолжается строительство новых и модернизация действующих производственных объектов, отметил представитель РСПП. Многие компании внедряют методы повышения производительности, автоматизации, расширяют ассортимент продукции и осваивают новые рынки сбыта. Никитин выразил надежду, что часть уволенных специалистов сможет найти работу на таких предприятиях, возможно, даже с переездом в другой регион.

