Минобороны России представило официальную эмблему войск беспилотных систем
Обложка © Минобороны России
Минобороны России впервые представило официальную эмблему войск беспилотных систем. Новый символ был продемонстрирован в боевом видео, опубликованном пресс-службой военного ведомства.
Новая эмблема в углу. Видео © Минобороны России
Эмблема сочетает традиционные и современные элементы: скрещённые стрелу и меч, а в месте их перекрестья расположена крылатая микросхема со звездой. Эта символика отражает сочетание высоких технологий и ударной мощи современных войск.
Новая эмблема появилась на кадрах работы расчёта FPV-дрона «Воган-15», который успешно уничтожил пикап ВСУ в районе Купянска.
Ранее Life.ru сообщал, что в российской армии завершили формирование войск беспилотных систем. Сейчас такие подразделения во всю работают в зоне спецоперации по единому плану и координируют действия с другими группировками.
