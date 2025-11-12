Россия и США
12 ноября, 08:49

Минобороны России представило официальную эмблему войск беспилотных систем

Обложка © Минобороны России

Минобороны России впервые представило официальную эмблему войск беспилотных систем. Новый символ был продемонстрирован в боевом видео, опубликованном пресс-службой военного ведомства.

Новая эмблема в углу. Видео © Минобороны России

Эмблема сочетает традиционные и современные элементы: скрещённые стрелу и меч, а в месте их перекрестья расположена крылатая микросхема со звездой. Эта символика отражает сочетание высоких технологий и ударной мощи современных войск.

Новая эмблема появилась на кадрах работы расчёта FPV-дрона «Воган-15», который успешно уничтожил пикап ВСУ в районе Купянска.

Ранее Life.ru сообщал, что в российской армии завершили формирование войск беспилотных систем. Сейчас такие подразделения во всю работают в зоне спецоперации по единому плану и координируют действия с другими группировками.

