12 ноября, 09:11

Российский отряд штурмовиков зачистил три улицы Купянска, уничтожив 15 военных ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка ВС РФ провёл успешную зачистку трёх улиц Купянска от подразделений Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил командир отряда с позывным Лаврик в видеообращении, распространённом Минобороны России.

Командир штурмовиков Лаврик рассказал о зачистке Купянска. Видео © Минобороны России

«Выполнили задачу по зачистке от боевиков ВСУ улицы 1-я Западная, Зодчих и Вербицкого. Наносим огневое поражение противнику, засевшему в лесу на южной окраине Купянска и лесопарковой зоне между улицами Сеньковской и Приоскольной. В ходе боевых действий уничтожили 15 боевиков, удерживающих свои позиции», — рассказал командир.

Он добавил, что настроение у российских военных боевое, а поставленная задача будет выполнена. Операция продолжается — российские подразделения наносят огневое поражение противнику, занявшему позиции в лесных массивах на южной окраине города.

На видео сняли попытку ВСУ на велосипеде вырваться из окружения в Купянске
Ранее сообщалось, что пленные украинские солдаты сообщили о критическом положении в районе Купянска. На опубликованной записи они подробно объяснили мотивы своего решения сдаться в плен. Военнопленные указали, что командование оставило их без поддержки и нормального снабжения в то время, как российские дроны закрыли небо над Купянском паутиной.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

