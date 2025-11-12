Россия и США
12 ноября, 09:23

На северо-западе Москве нашли подозрительную пачку денег с подарочной лентой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vunishka

В Москве в подъезде дома на северо-западе города нашли пачку купюр, обмотанных красной лентой. Жильцы насторожились, ведь накануне в Красногорске взорвалось СВУ, которое свернули в купюру 10 рублей.

Фото © SHOT

Как пишет SHOT, подозрительные деньги обнаружили сегодня утром в доме на Пенягинской улице в районе Митино. Однако проверка показала, что купюры оказались ненастоящими — это была лишь стилизованная открытка. Никакого СВУ там также не нашли.

Перед взрывом в Красногорске брошенную купюру уже видели около детского сада

Напомним, ранее в подмосковном Красногорске на детской площадке произошёл инцидент с 9-летним ребёнком. Мальчик получил тяжёлые травмы кисти, пытаясь поднять с земли десятирублёвую купюру, которая была прикреплена к взрывному устройству. Мощность самодельной бомбы, как выяснилось, составляла 10 граммов тротила. Пострадавшего с серьёзными повреждениями доставили в больницу, где ему частично ампутировали пальцы. Его состояние оценивается как тяжёлое. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Бывший силовик призвал не спешить с выводами о теракте со взорвавшейся купюрой в руках школьника

