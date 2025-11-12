Бывший силовик призвал не спешить с выводами о теракте со взорвавшейся купюрой в руках школьника

Бывший силовик, депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев предложил дождаться заявлений следствия и не спешить с выводами о том, что это была спланированная акция со стороны террористической ячейки. Таким мнением он поделился в беседе с Life.ru, комментируя инцидент со школьником, который поднял «заминированную» купюру.

Адальби Шхагошев высказался о взрыве предмета в руках школьника. Видео © Life.ru

«Вы хотите от меня услышать, что это могла быть акция со стороны иностранных спецслужб, ячеек [террористических], но мы должны быть сейчас вдвойне осторожны. Нельзя давать дезинформацию. Нужно дождаться некоторых разъяснений со стороны следователей», — отметил депутат.

Он добавил, что сейчас надо усиливать работу с родителями и детьми, проводить специальные уроки в школах и доходчиво объяснять учащимся, что нельзя ничего подбирать с земли, а также рассказывать о возможных негативных последствиях.

Парламентарий подчеркнул, что профилактическая работа уже ведётся. По его словам, несмотря на ужесточение законодательства по тематике террористических атак, собрать небольшую бомбу можно даже по инструкциям в Сети, поэтому абсолютной безопасности не может быть. А значит, нужна работа с детьми, которые должны понимать опасность подбирания незнакомых вещей.