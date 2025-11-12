Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 09:16

Бывший силовик призвал не спешить с выводами о теракте со взорвавшейся купюрой в руках школьника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KatyaErshova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KatyaErshova

Бывший силовик, депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев предложил дождаться заявлений следствия и не спешить с выводами о том, что это была спланированная акция со стороны террористической ячейки. Таким мнением он поделился в беседе с Life.ru, комментируя инцидент со школьником, который поднял «заминированную» купюру.

Адальби Шхагошев высказался о взрыве предмета в руках школьника. Видео © Life.ru

«Вы хотите от меня услышать, что это могла быть акция со стороны иностранных спецслужб, ячеек [террористических], но мы должны быть сейчас вдвойне осторожны. Нельзя давать дезинформацию. Нужно дождаться некоторых разъяснений со стороны следователей», — отметил депутат.

Он добавил, что сейчас надо усиливать работу с родителями и детьми, проводить специальные уроки в школах и доходчиво объяснять учащимся, что нельзя ничего подбирать с земли, а также рассказывать о возможных негативных последствиях.

Парламентарий подчеркнул, что профилактическая работа уже ведётся. По его словам, несмотря на ужесточение законодательства по тематике террористических атак, собрать небольшую бомбу можно даже по инструкциям в Сети, поэтому абсолютной безопасности не может быть. А значит, нужна работа с детьми, которые должны понимать опасность подбирания незнакомых вещей.

«‎Всё нормально!» Мальчик из Красногорска успокаивал маму, когда ему взрывом оторвало пальцы
«‎Всё нормально!» Мальчик из Красногорска успокаивал маму, когда ему взрывом оторвало пальцы

Напомним, в подмосковном Красногорске школьнику разорвало кисть руки, когда он поднял с земли незнакомую коробку с прикреплённой к ней 10-рублёвой купюрой. Мощность взрывчатки составила десять граммов в тротиловом эквиваленте. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, ребёнка госпитализировали и уже прооперировали. Подозреваемых ищут. Россиян призвали не подбирать ничего с земли и быть бдительными.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Дети
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar