СК призвал не трогать незнакомые предметы после подрыва мальчика на 10-рублёвой купюре

Следственный комитет России призвал граждан, особенно детей, не поднимать с земли незнакомые предметы после взрыва, в результате которого 10-летний мальчик пострадал в Красногорске. По данным СК, ребёнок поднял упаковку с прикрепленной 10-рублёвой купюрой, внутри которой оказалось взрывное устройство мощностью около 10 грамм в тротиловом эквиваленте. После детонации мальчик получил травмы и сейчас находится под наблюдением врачей.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина расследованием занимаются сотрудники центрального аппарата. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом». Назначены экспертизы, ведутся следственные действия и поиски причастных, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следственный комитет обращает внимание граждан, особенно детей, на необходимость соблюдения мер безопасности. Нельзя брать в руки неизвестные предметы, какими бы привлекательными они ни казались, во избежание трагических последствий и возникновения угроз для жизни и здоровья», – заключила она.