Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 09:14

Перед взрывом в Красногорске брошенную купюру уже видели около детского сада

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Красногорске за несколько дней до инцидента с ранением ребёнка местный житель видел подозрительную банкноту, лежавшую на дороге неподалёку от детского сада. Об этом он рассказал RT. Мужчина не стал поднимать денежную купюру, обнаруженную 8 или 9 ноября. Установить, была ли это та самая десятирублёвая банкнота со взрывным устройством, свидетель не смог.

«Она ничего не прикрывала. Просто лежала на асфальте. Возможно... разбросали купюры с целью проверить реакцию прохожих. Я сказал жене, что на асфальте лежит десятка. Она сказала, что такие мелкие деньги никто уже не поднимает. И мы прошли мимо», — отметил собеседник издания.

Капитан запаса составил памятку, как научить детей не поднимать на улице предметы
Капитан запаса составил памятку, как научить детей не поднимать на улице предметы

Напомним, в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик получил серьёзные травмы кисти, пытаясь поднять деньги с земли. Инцидент случился на детской площадке рядом со спортшколой на улице Пионерская. Ребёнка экстренно госпитализировали в местную больницу. Позже стало известно, что мальчик пытался поднять 10-рублёвую купюру с СВУ, в котором содержалось 10 граммов тротила. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребёнка. Сейчас мальчик находится в тяжёлом состоянии, ему частично ампутировали пальцы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar