Перед взрывом в Красногорске брошенную купюру уже видели около детского сада

В Красногорске за несколько дней до инцидента с ранением ребёнка местный житель видел подозрительную банкноту, лежавшую на дороге неподалёку от детского сада. Об этом он рассказал RT. Мужчина не стал поднимать денежную купюру, обнаруженную 8 или 9 ноября. Установить, была ли это та самая десятирублёвая банкнота со взрывным устройством, свидетель не смог.

«Она ничего не прикрывала. Просто лежала на асфальте. Возможно... разбросали купюры с целью проверить реакцию прохожих. Я сказал жене, что на асфальте лежит десятка. Она сказала, что такие мелкие деньги никто уже не поднимает. И мы прошли мимо», — отметил собеседник издания.