Перед взрывом в Красногорске брошенную купюру уже видели около детского сада
Обложка © Life.ru
В Красногорске за несколько дней до инцидента с ранением ребёнка местный житель видел подозрительную банкноту, лежавшую на дороге неподалёку от детского сада. Об этом он рассказал RT. Мужчина не стал поднимать денежную купюру, обнаруженную 8 или 9 ноября. Установить, была ли это та самая десятирублёвая банкнота со взрывным устройством, свидетель не смог.
«Она ничего не прикрывала. Просто лежала на асфальте. Возможно... разбросали купюры с целью проверить реакцию прохожих. Я сказал жене, что на асфальте лежит десятка. Она сказала, что такие мелкие деньги никто уже не поднимает. И мы прошли мимо», — отметил собеседник издания.
Напомним, в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик получил серьёзные травмы кисти, пытаясь поднять деньги с земли. Инцидент случился на детской площадке рядом со спортшколой на улице Пионерская. Ребёнка экстренно госпитализировали в местную больницу. Позже стало известно, что мальчик пытался поднять 10-рублёвую купюру с СВУ, в котором содержалось 10 граммов тротила. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребёнка. Сейчас мальчик находится в тяжёлом состоянии, ему частично ампутировали пальцы.
