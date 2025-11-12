Капитан запаса составил памятку, как научить детей не поднимать на улице предметы

На прифронтовых территориях дети давно знают о запрете поднимать с земли незнакомые игрушки, сладости и даже деньги, для этого в регионах специально разрабатывались памятки. Сейчас следует распространить подобные инструкции на всей территории РФ. С таким призывом в разговоре с Life.ru выступил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя трагическую новость о ЧП с ребёнком в подмосковном Красногорске.

«Памятки безопасности для деток и не только уже есть на прифронтовых территориях, где разбрасывают и минируют ручки, игрушки детские, конфетки, шоколадки и всё что угодно. В том числе и купюры. Я думаю, то же самое сделано в Курской области, на Брянщине, особенно на новых территориях, это касается и Запорожской и Херсонской областей. Там детки уже знают об этих правилах безопасности», — отметил Дандыкин.

Он призвал распространить памятки по безопасности и на другие регионы, включая Подмосковье и Москву, потому что в зоне риска оказались все россияне. Собеседник Life.ru добавил, что важную роль в этом должны сыграть и родители. Именно взрослым следует очень чётко объяснить несовершеннолетним, что ничего нельзя подбирать с земли: игрушки, конфеты, деньги, иные привлекающие внимание предметы. Также дети должны знать, что нельзя брать вещи из рук незнакомцев, даже если те предлагают их якобы из добрых побуждений.

Кроме того, по его мнению, нужно объяснять такие вещи в школах и по линии МЧС. Возможно, сотрудники силовых ведомств могли бы напрямую обратиться к ребятам на специальных уроках и рассказать об опасностях, заключил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.