Врачи советуют Лепсу воздержаться от активностей с молодой невестой из-за риска инфаркта
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba
63-летнему Григорию Лепсу рекомендовали беречь сердце. По информации Mash, артист давно страдает от повышенного давления, и недавно его пригласили на диспансеризацию для полного обследования.
Медики предупредили певца, что физические нагрузки, стресс и волнение могут спровоцировать серьёзные осложнения. При существующих проблемах с сердцем игнорирование лечения способно привести к инфаркту или инсульту. Особенно риску способствуют недосып, нарушения диеты и алкоголь.
Ранее 19-летняя Аврора Киба сообщила, что планирует жить за счёт своего жениха, певца Григория Лепса, но только после их свадьбы. Певец сообщил о планах вступить в брак летом 2025 года, однако позже развёл руками, сославшись на то, что у него не хватает средств на пышное празднество.
