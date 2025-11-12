Россия и США
Врачи советуют Лепсу воздержаться от активностей с молодой невестой из-за риска инфаркта

63-летнему Григорию Лепсу рекомендовали беречь сердце. По информации Mash, артист давно страдает от повышенного давления, и недавно его пригласили на диспансеризацию для полного обследования.

Медики предупредили певца, что физические нагрузки, стресс и волнение могут спровоцировать серьёзные осложнения. При существующих проблемах с сердцем игнорирование лечения способно привести к инфаркту или инсульту. Особенно риску способствуют недосып, нарушения диеты и алкоголь.

Ранее 19-летняя Аврора Киба сообщила, что планирует жить за счёт своего жениха, певца Григория Лепса, но только после их свадьбы. Певец сообщил о планах вступить в брак летом 2025 года, однако позже развёл руками, сославшись на то, что у него не хватает средств на пышное празднество.

