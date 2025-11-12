Нижняя палата парламента Казахстана приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

В Казахстане нижняя палата парламента (Мажилис) одобрила закон, который запрещает в стране пропаганду ЛГБТ* и педофилии в СМИ и в Интернете. Соответствующая норма должна быть внесена в закон о поправках по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента. Теперь документ поступит на рассмотрение в Сенат.

«В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и (или) нетрадиционной сексуальной ориентации*», — пояснили в комитете по социально-культурному развитию Мажилиса.

Ранее ЛГБТ-активистка* Александра Казанцева**, заочно арестованная в России, попала в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга.

