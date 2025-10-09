Валдайский форум
9 октября, 14:05

Заочно арестованную ЛГБТ-активистку* Казанцеву** внесли в список террористов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zakatalki

ЛГБТ-активистка* Александра Казанцева**, заочно арестованная в России, попала в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга.

С февраля 2023 года Казанцева** была внесена в список иностранных агентов, за что трижды получала штрафы за нарушение требований о маркировке публикаций.

Ранее МВД России объявило в розыск ЛГБТ*-активистку и блогершу Александру Казанцеву**. До этого Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал активистку, после чего приступил к рассмотрению уголовного дела в её отношении. Её подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.

** Включена в перечень иноагентов Минюста России, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Милена Скрипальщикова
    avatar