Заочно арестованную ЛГБТ-активистку* Казанцеву** внесли в список террористов

ЛГБТ-активистка* Александра Казанцева**, заочно арестованная в России, попала в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга.

С февраля 2023 года Казанцева** была внесена в список иностранных агентов, за что трижды получала штрафы за нарушение требований о маркировке публикаций.

* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ. ** Включена в перечень иноагентов Минюста России, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.