12 ноября, 09:36

Иосиф Пригожин раскрыл секрет долголетия 96-летней Александры Пахмутовой

Иосиф Пригожин и Александра Пахмутова. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Кирилл Каллиников

Секрет долголетия народной артистки СССР Александры Пахмутовой заключается в её доброте и отсутствии зависти к окружающим, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который принял участие в творческом вечере в честь 96-летия композитора. Он процитировал высказывание балерины Майи Плисецкой об истинном величии, которое полностью характеризует артистку.

Иосиф Пригожин раскрыл секрет долголетия Александры Пахмутовой. Видео © Пятый канал

«Хочу вам сказать, как говорила великая Майя Плисецкая: «Истинное величие никогда не опуститься до высокомерия». Вот она [Александра Пахмутова] — великая женщина», — цитирует Пригожина Пятый канал.

Продюсер также отметил особую атмосферу в доме композитора и её покойного супруга, поэта Николая Добронравова, назвав их творчество национальным достоянием России. Их песни стали классикой отечественной музыки.

«Это просто невероятные люди. Они, как солнце, как свет. Всё общение, что у нас было, оставляло восторг и хорошее послевкусие», — подчеркнул Пригожин.

Её песни пел Гагарин, а теперь Шаман: Как Пахмутова в 96 лет шокирует врачей и покоряет Кремль
Её песни пел Гагарин, а теперь Шаман: Как Пахмутова в 96 лет шокирует врачей и покоряет Кремль

Напомним, 9 ноября Александра Пахмутова отметила 96-летие. Президент России Владимир Путин позвонил композитору, чтобы поздравить с днём рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что звонок произошёл как раз во время концерта.

